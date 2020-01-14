Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 14 января 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:06 Пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах - НАСА В мире
16:03 Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн Общество
15:46 Резидентами СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году стали 4 компании с инвестпроектами на $190 млн Экономика
15:44 Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин Экономика
15:42 Лондон, Берлин и Париж запускают механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном В мире
15:42 Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в I квартале - Ермолович Экономика
15:21 НАН Беларуси представит на ЭКСПО в Дубае биопринтер Экономика
15:21 Главбух из Дзержинска вывела со счета предприятия более Br12 тыс. Происшествия
15:21 Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140 Общество
15:11 В Украине зафиксирована смерть от столбняка В мире
15:09 Лабораторию инженерно-технического творчества STEM-Hub открыли в Гомеле Регионы
15:05 Петриковский ГОК запустят в 2021 году Экономика
15:02 Новые компьютерные томографы введены в строй в Орше, Полоцке и Браславе Регионы
14:58 От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии Политика
14:55 Беларусь и Польша обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия Политика
14:55 ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Несвижском замке Регионы
14:51 Задержанного за гашиш минчанина подозревают в разбойном нападении на АЗС Происшествия
14:51 Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Дзержинском районе Происшествия
14:48 ЕАБР предоставляет "Беларуськалию" кредит на $400 млн Экономика
14:46 В Витебской области планируют реконструировать 180 объектов АПК Регионы
14:39 Обвиняемый в похищении девушки в Бресте приговорен к 11 годам колонии Происшествия
14:37 Подлинный экземпляр Брестской Библии впервые презентовали в Музее истории города Регионы
14:30 На организованных "Белинтерэкспо" зарубежных выставках в 2019 году заключено контрактов на $217,6 млн Экономика
14:19 Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой Экономика
14:18 Крутой: платить российским нефтяным компаниям премии в прежних объемах бессмысленно и нецелесообразно Экономика
14:13 При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам ограничат рентабельность до 5% Общество
14:05 Старинный сейф для редких книг: областная библиотека в Гродно справила новоселье в бывшем здании банка Регионы
14:05 Сферу госзакупок в Беларуси продолжат уводить в онлайн и делать более прозрачной Экономика
13:26 В больнице турецкого Мерсина прогремел взрыв В мире
13:18 Ожидаемое похолодание не опасно для озимых - Белгидромет Общество
Все новости
Все новости
Экономика
14 января 2020, 14:19

Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Об этом по итогам совещания у главы государства рассказал журналистам вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это возвращение к доброй старой советской системе, когда тара фактически оставалась в залоге. И человек, возвращая пустую бутылку, получал обратно стоимость этой тары. Мы предлагаем, чтобы это распространялось на пластиковые, стеклянные и жестяные бутылки и банки емкостью от 100 мл до 3 л", - заявил вице-премьер.

Предполагается, что будет проведен конкурс на привлечение оператора, который имеет опыт работы в этой системе. При этом управлять депозитно-залоговой системой будет государственный оператор.

Согласно проведенному исследованию, до 70% граждан готовы участвовать в работе этой системы. Реализация задуманного позволит в два раза увеличить сбор стеклянной, пластиковой и металлической тары, а также на 10% уменьшить количество отходов, которые захораниваются на полигонах.

Для полного введения системы понадобится порядка 2 лет. При этом работа будет вестись не только с крупными сетевыми магазинами, но будет охвачена и сельская торговля.

На рассмотрение главы государства также был вынесен проект указа о совершенствовании работы с отходами и упаковкой. "Он отработан в рамках указа № 313 (О некоторых вопросах обращения с отходами потребления от 11 июля 2012 года. - Прим. БЕЛТА). С учетом требований главы государства туда внесен ряд новшеств, которые позволят усовершенствовать работу в этом направлении", - рассказал вице-премьер.

В частности, предлагается направление средств операторов вторичных материальных ресурсов на строительство комплексов по сортировке и переработке на полигонах. Эти средства также будут использоваться при переработке органических веществ в мусоре для образования компоста. "Это очень важно. На сегодняшний день мы много привлекаем на благоустройство плодородного грунта. Сейчас ситуация изменится. Мы апробировали в прошлом году - было переработано 85 тыс. т органических веществ, получено порядка 50 тыс. т компоста, который значительно решил вопросы при благоустройстве территорий, строительстве", - отметил Владимир Кухарев.

Также в проекте указа предлагается стимулирование производителей упаковки из бумаги и стекла для того, чтобы она конкурировала с пластиковой тарой и, соответственно, уменьшались объемы последней.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство Лукашенко совещание
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Резидентами СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году стали 4 компании с инвестпроектами на $190 млн
Фото из архива Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин
Максим Ермолович. Фото из архива Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в I квартале - Ермолович
Фото из архива НАН Беларуси представит на ЭКСПО в Дубае биопринтер
Петриковский ГОК. Фото из архива Петриковский ГОК запустят в 2021 году
Фото из архива ЕАБР предоставляет "Беларуськалию" кредит на $400 млн
Главное
Во время совещания Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Лукашенко: государство будет проводить перемены, но не революционными методами
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн
От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Топ-новости
Лукашенко: строить жилье будут организации, готовые работать с рентабельностью 5%
Журналисты БЕЛТА стали лауреатами конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года
Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в I квартале - Ермолович
В уединении и атмосферной обстановке. Березинский заповедник приглашает провести крещенский сочельник
"Судьбы, сложенные в треугольник" - новый проект БЕЛТА и музея истории ВОВ
Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин
План перехода на экоупаковку утвержден в Беларуси
Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах
Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140
Петриковский ГОК запустят в 2021 году
Крутой: платить российским нефтяным компаниям премии в прежних объемах бессмысленно и нецелесообразно
МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца
Подлинный экземпляр Брестской Библии впервые презентовали в Музее истории города
Сенатор пообещала разобраться с жалобой частного перевозчика на конкурентов-нелегалов
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Несвижском замке
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.