14 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Об этом по итогам совещания у главы государства рассказал журналистам вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это возвращение к доброй старой советской системе, когда тара фактически оставалась в залоге. И человек, возвращая пустую бутылку, получал обратно стоимость этой тары. Мы предлагаем, чтобы это распространялось на пластиковые, стеклянные и жестяные бутылки и банки емкостью от 100 мл до 3 л", - заявил вице-премьер.

Предполагается, что будет проведен конкурс на привлечение оператора, который имеет опыт работы в этой системе. При этом управлять депозитно-залоговой системой будет государственный оператор.

Согласно проведенному исследованию, до 70% граждан готовы участвовать в работе этой системы. Реализация задуманного позволит в два раза увеличить сбор стеклянной, пластиковой и металлической тары, а также на 10% уменьшить количество отходов, которые захораниваются на полигонах.

Для полного введения системы понадобится порядка 2 лет. При этом работа будет вестись не только с крупными сетевыми магазинами, но будет охвачена и сельская торговля.

На рассмотрение главы государства также был вынесен проект указа о совершенствовании работы с отходами и упаковкой. "Он отработан в рамках указа № 313 (О некоторых вопросах обращения с отходами потребления от 11 июля 2012 года. - Прим. БЕЛТА). С учетом требований главы государства туда внесен ряд новшеств, которые позволят усовершенствовать работу в этом направлении", - рассказал вице-премьер.

В частности, предлагается направление средств операторов вторичных материальных ресурсов на строительство комплексов по сортировке и переработке на полигонах. Эти средства также будут использоваться при переработке органических веществ в мусоре для образования компоста. "Это очень важно. На сегодняшний день мы много привлекаем на благоустройство плодородного грунта. Сейчас ситуация изменится. Мы апробировали в прошлом году - было переработано 85 тыс. т органических веществ, получено порядка 50 тыс. т компоста, который значительно решил вопросы при благоустройстве территорий, строительстве", - отметил Владимир Кухарев.

Также в проекте указа предлагается стимулирование производителей упаковки из бумаги и стекла для того, чтобы она конкурировала с пластиковой тарой и, соответственно, уменьшались объемы последней.-0-