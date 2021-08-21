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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с "АМКОДОРом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.Управляющую компанию холдинга "АМКОДОР" посетила делегация представителей деловых кругов Мадагаскара. Гости ознакомились с номенклатурой производимой техники и провели переговоры с руководством предприятия. Стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-