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16 июня 2020, 13:41

Made in Belarus #AgroFood - новый шаг для укрепления экономических связей Беларуси и Украины - глава ТППУ

Геннадий Чижиков. Фото из архива
Геннадий Чижиков. Фото из архива

16 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood - новый шаг для укрепления экономических связей Беларуси и Украины. Такое мнение высказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на официальной церемонии открытия выставки, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Чижиков сообщил, что сегодня в выставке принимают участие представители семи регионов Украины, которые заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими партнерами. "Между нашими странами сложились давние дипломатические и торгово-экономические отношения. Приятно отметить, что мы проводим много совместных деловых мероприятий, выставок, это дает нам дополнительный рычаг для активизации двухсторонних отношений. Выставку Made in Belarus мы рассматриваем как новый шаг для укрепления экономических связей", - подчеркнул он.

"Условия, в которых мы сейчас все находимся, требуют новых неординарных подходов, и мне приятно, что наши коллеги из Беларуси проводят такую замечательную выставку в виртуальной форме. Она дает нам возможность встретиться, помочь наладить контакты нашим бизнесменам. Виртуальная платформа позволяет привлечь к сотрудничеству тысячи предприятий из различных стран мира. Надеюсь, это мероприятие даст старт череде подобных виртуальных выставок и в других странах, чтобы активизировать наши контакты и связи", - отметил руководитель ТППУ.

Председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов также считает важным проведение таких выставок в режиме онлайн. "Пандемия серьезно повлияла на развитие мировой экономики и торговли, но мир не стоит на месте, и теперь много деловых мероприятий проходит в виртуальном формате. Хотелось бы особо отметить высокий уровень организации этой выставки белорусской стороной", - сказал он.

По словам Адхама Икрамова, сегодня от Узбекистана в выставке принимают участие более 120 предприятий. "Мы готовы сотрудничать с Беларусью и видим очень большие возможности для укрепления отношений в различных секторах экономик, - отметил он. - В Узбекистане очень хорошо знают продукцию белорусских предприятий, а промышленный и экономический потенциал всех регионов Беларуси и предприятий различных отраслей хорошо известны во всем мире".-0-

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