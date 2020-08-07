7 августа, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово развивать сотрудничество с Беларусью, заявил журналистам директор отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ Хуан Вэй, передает корреспондент БЕЛТА.

"МАГАТЭ плотно работало с белорусской стороной, чтобы помочь в создании ядерной энергетической инфраструктуры. Беларусь приняла ряд миссий агентства - по оценке развития ядерной энергетической инфраструктуры, по готовности станции к эксплуатации и другие миссии, нацеленные на оценку безопасности. Мы высоко оцениваем тот прогресс, которого достигла белорусская сторона, и готовы сотрудничать и работать с Беларусью дальше", - сказал Хуан Вэй.

"Мы заинтересованы поддерживать страны, которые развивают ядерную энергетику, в том числе Беларусь", - добавил он.

В МАГАТЭ считают, что проект по строительству Белорусской АЭС будет иметь большое значение в достижении энергетической безопасности и социально-экономическом развитии страны. По оценке агентства, АЭС также внесет вклад в снижение выбросов парниковых газов и декарбонизацию энергетического сектора страны.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.-0-