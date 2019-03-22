Магазины сладостей и алкоголя оказались самыми популярными франшизами в Беларуси в 2018 году

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2018 года франшизы (договоры с компанией-владельцем об использовании известного бренда) белорусских производителей сладостей и алкоголя заняли первое место в рейтинге самых востребованных по версии ассоциации "Белфранчайзинг". Ознакомиться с условиями покупки готового бизнеса предприниматели смогли на бесплатном бизнес-интенсиве по франчайзингу, который прошел в Минске по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси "Малые города" при финансовой поддержке России, сообщила БЕЛТА председатель ассоциации франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева.

На данный момент в Беларуси работают 85 франшиз - от фирменных магазинов и заведений общепита до интеллектуальных игр и соляных пещер. "Около 87% запросов, которые к нам поступают, - это приобретение франшизы стоимостью до $25 тыс. Это средняя сумма, за которую можно приобрести готовый бизнес известного белорусского бренда, - рассказала Ольга Леонтьева. - В прошлом году среди белорусских предпринимателей наиболее востребованными франшизами стали фирменные магазины кондитерской продукции известных белорусских компаний".

По ее словам, в современных условиях рынка приобретение франшизы - наиболее безопасный вариант для предпринимателей, особенно для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Практика показывает, что только 20% самостоятельно запущенных проектов оказываются успешными, остальные 80% не выдерживают конкуренции и закрываются. С франшизами эти цифры прямо противоположные - в 8 из 10 случаев приобретенный по франшизе бизнес становится прибыльным.

Ольга Леонтьева пояснила, что предпринимателям следует понимать: договор франчайзинга накладывает на бизнесмена ряд ограничений и обязательств, к выполнению которых нужно быть готовым. Чем известнее бренд, тем эти требования будут жестче и масштабней. В первую очередь это касается международных компаний. Специалисты советуют предпринимателям начинать карьеру с покупки белорусских франшиз, стоимость которых намного меньше зарубежных. Они не требуют адаптации и предлагают готовый бизнес с учетом белорусского законодательства, платежеспособности населения и релевантности маркетинговой стратегии.

Всего на встречу в Минск приехали более 150 предпринимателей из всех регионов страны. Бизнесменов обучили основам франчайзинга, рассказали, как выбрать подходящую франшизу, какие плюсы и минусы есть при работе с известным брендом и как сделать так, чтобы чужой бизнес стал их личным успехом. Обсудить варианты сотрудничества можно было напрямую с представителями компаний-франчайзеров - на выставке был выбор из более чем 20 доступных франшиз.

В прошлом году по проекту "Малые города" бесплатные семинары по франчайзингу уже дважды проходили в Минске и каждый раз собирали сотни участников со всех областей страны. Следующие обучающие мероприятия проекта пройдут уже в регионах - Витебской и Могилевской областях, но при желании попасть на их могут участники из любого города.-0-