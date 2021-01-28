Макей: именно в экономической сфере у СНГ есть необходимые точки роста

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно в экономической сфере у СНГ есть необходимые точки роста. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перспективным видится дальнейшее углубление производственной кооперации, инновационное развитие транспортной инфраструктуры, формирование электроэнергетического рынка, сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии", - отметил министр.

Владимир Макей заявил, что Беларусь рассматривает интеграцию как инструмент решения стратегической задачи - обеспечение роста экономики, благосостояния и качества жизни граждан, повышение эффективности взаимодействия в решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности.

В этой связи в программных документах белорусского председательства в организации ключевое внимание уделяется вопросам практического характера, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества, углубление экономической интеграции, культурного и гуманитарного взаимодействия, обеспечения международной безопасности стран СНГ.

"Актуальными остаются задачи по дальнейшему укреплению и развитию зоны свободной торговли, сокращению барьеров и ограничений, проведению согласованной политики в области технического регулирования и стандартизации, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. Нацелены общими усилиями завершить работу по согласованию проекта соглашения о зоне свободной торговли услугами и выйти на подписание итогового документа", - сказал дипломат.

По его словам, это придаст дополнительный импульс углублению экономической интеграции, послужит интересам развития делового сотрудничества государств СНГ.

Как сообщалось, Беларусь в этом году председательствует в СНГ. Концепция председательства страны направлена на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального сотрудничества, укрепление многостороннего взаимодействия в целях всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития стран Содружества, достижение государствами целей в области устойчивого развития.

Особое внимание во время белорусского председательства планируется уделить вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества государств - участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Большое внимание также будет уделено обеспечению тесного взаимодействия Исполнительного комитета, отраслевых органов СНГ с исполнительными органами этих организаций в решении сходных задач, при этом соблюдая принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции, но нацеливаясь на привлечение максимально широкого круга участников к решению вопросов углубления интеграции в различных отраслях.-0-

Фото Андрея Покумейко