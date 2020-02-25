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25 февраля 2020, 10:40

Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2 млрд 55 млн. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей
Владимир Макей

Во время заседания
Во время заседания

По словам министра, в МИД прекрасно осознают, что на данном этапе приоритетом их работы является внешнеэкономическое направление. "К сожалению, результаты внешней торговли по итогам 2019 года во многом контрастируют с внешнеполитическими результатами", - отметил он.

"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн, - констатировал Владимир Макей. - Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере".

Сергей Румас
Сергей Румас

"Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил $32,9 млрд и уменьшился на 2,9%, или на $970,5 млн", - пояснил министр.

В заседании коллегии МИД принял участие премьер-министр Сергей Румас, выступили с докладами послы Беларуси в России, Украине, Польше, Вьетнаме. Проведена определенного рода ревизия, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах складывающейся ситуации, выработаны пути ее разрешения. "Тем более что в ближайшее время количество вызовов на внешнеэкономическом направлении будет только возрастать", - резюмировал Владимир Макей.-0-

Фото Максима Гучека

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