Макей на встречах в Мюнхене представил экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 15 февраля в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в ”круглом столе“ для инвесторов высокого уровня, организованном центром ”Agora Strategy Group“. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе мероприятия, на котором присутствовало более 20 представителей крупнейших международных и германских инвестиционный фондов, глава белорусского внешнеполитического ведомства представил экономический потенциал Беларуси и возможности для инвестирования в нашу страну.

На встрече с председателем Восточного комитета германской экономики Оливером Хермесом в центре внимания были вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии. Стороны констатировали необходимость дополнительных усилий для наращивания бизнес-взаимодействия, в том числе через организацию совместных мероприятий и визитов деловых кругов двух стран. Особый акцент был сделан на тематике цифровизации и кооперации в сфере информационных технологий, в частности в контексте деятельности Парка высоких технологий в Беларуси.

Актуальное состояние и развитие двусторонних белорусско-германских отношений, включая начало работы Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия, были рассмотрены в ходе бесед Владимира Макея с координатором Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирком Визе, уполномоченным МИД ФРГ по странам "Восточного партнерства" , Кавказа и Центральной Азии Михаэлем Зибертом, спикером по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии бундестага ФРГ Нильсом Шмидом, а также заместителем председателя парламентской фракции Христианско-демократического союза Германии Йоханом Вадефулем.

Состоялись также переговоры министра иностранных дел Беларуси с руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств. С министром иностранных дел Латвии Эдгарасом Ринкевичсом подробно обсудили наполнение визита Президента Республики Беларусь в Ригу с упором на экономическую составляющую, развитие двустороннего политического диалога на всех уровнях и экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, а также по линии общеевропейских организаций.

В ходе беседы с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром стороны рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений, включая перспективы укрепления дипломатического присутствия этой страны в Беларуси.

С государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем стороны констатировали прогресс и позитивную динамику в расширении взаимодействия между двумя странами, а также обсудили вопросы подготовки очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии и энергетическую проблематику.

На встрече с исполнительным директором Американского еврейского конгресса Дэвид Харрисом глава белорусского МИД проинформировал собеседника о планах по увековечению в Беларуси памяти жертв Холокоста. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.-0-