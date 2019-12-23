Макей назвал перспективные сферы для развития экономического сотрудничества Беларуси с Германией

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси Германия была и остается одним из ключевых партнеров в Европейском союзе. Прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения активизации контактов и вывода белорусско-германского диалога на качественно новый уровень. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики Osteuropa Informationen, сообщает БЕЛТА.

"Дополнительные возможности мы видим прежде всего в создании в Беларуси совместных предприятий, ориентированных на производство конкурентоспособных товаров. Особенно хорошие перспективы, по нашему мнению, имеются в таких отраслях, как машино- и приборостроение, химическая и фармацевтическая промышленность, транспорт и логистика", - сказал министр.

По его словам, Беларусь также заинтересована в приходе еще большего количества германских фирм в Парк высоких технологий, в котором созданы беспрецедентно благоприятные условия для новаторских инициатив в IT-сфере.

"Экономическое сотрудничество между нашими странами имеет огромный потенциал, который мы можем и должны реализовать в более полной мере, в том числе при поддержке Восточного комитета - Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы, который является многолетним надежным партнером Беларуси", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей отметил, что ФРГ традиционно входит в пятерку ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Беларуси. В последние годы товарооборот заметно вырос и в 2018 году превысил рубеж в $3 млрд. В Беларуси уже работают более 300 предприятий с участием германского капитала. Германия является для Беларуси крупнейшим поставщиком высокотехнологичного оборудования для модернизации отечественных предприятий. Наблюдается заметный рост интереса к сотрудничеству со стороны германских деловых кругов. Так, объем немецких инвестиций в Беларусь в 2018 году увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом.-0-