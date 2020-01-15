Макей обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 15 января встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Во время встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере", - рассказали в пресс-службе МИД.

Подробности состоявшегося разговора не раскрываются, однако стоит отметить, что накануне тема взаимодействия с Азербайджаном звучала в плане проработки альтернативных поставок нефти.

Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой рассказал журналистам: "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан". Позже в СМИ появилась информация о готовности Азербайджана поставлять нефть в Беларусь, и этот вопрос обсуждался, но конкретные решения пока отсутствуют.

Ранее в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол Азербайджана также заявлял о готовности помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти. Вместе с тем необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.-0-