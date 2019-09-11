Макей отметил необходимость активизации динамики двустороннего товарооборота с Болгарией

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня провел встречу с заместителем министра иностранных дел Болгари Петко Дойковым в ходе визита болгарской делегации в Беларусь, который проходит 10-12 сентября 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны отметили важность активизации политического диалога между двумя странами и выразили надежду на продолжение практики межмидовских контактов. В качестве одного из важнейших элементов белорусско-болгарского сотрудничества названо развитие межпарламентского взаимодействия", - проинформировали в МИД.

Владимир Макей обратил особое внимание на необходимость совместных усилий по активизации динамики двустороннего товарооборота и наращиванию белорусского экспорта в Болгарию. Отдельно рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере туризма и ряд иных перспективных направлений взаимодействия.

В Минске 11 сентября состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Болгарии. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Олег Кравченко, болгарскую - Петко Дойков. Обсужден широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая политическое, торгово-экономическое, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Болгарии. Стороны договорились содействовать активизации контактов на уровне министерств и ведомств двух стран, в том числе в белорусско-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, и двусторонних рабочих групп.

Олег Кравченко и Петко Дойков также обменялись мнениями о ситуации в регионах Восточной Европы и Западных Балкан, обсудили вопросы взаимодействия в международных организациях.-0-