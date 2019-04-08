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Макей призвал швейцарский и французский бизнес к более активному инвестированию в Беларусь

Экономика 08.04.2019 | 18:45
Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей призвал швейцарский и французский бизнес к более активному инвестированию в Беларусь. На этом он акцентировал внимание сегодня во время открытия Белорусско-швейцарского бизнес-форума в городе Жанто, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Владимир Макей подчеркнул, что Швейцария является важным торгово-экономическим партнером Беларуси в Европе. Швейцарское предприятие "Штадлер-Минск" по производству подвижного железнодорожного состава является одним из ярких примеров успешных западных инвестиций в белорусскую экономику. Его успех также служит подтверждением стабильности и надежности условий, созданных в Беларуси для зарубежных компаний.

По словам министра, в работе с инвесторами Беларусь не имеет географических или политических предпочтений. Страна заинтересована в создании единого евразийского экономического пространства с гарантией свобод передвижения товаров, услуг, людей, капитала от Лиссабона до Владивостока и даже далее. Глава МИД призвал представителей европейских компаний стать драйвером реализации инициативы интеграции интеграций, предложенной Президентом Беларуси, и начать с поддержки установления прямых и прагматичных контактов между наднациональными органами Евразийского экономического союза и Европейского союза.

Владимир Макей посещает Швейцарию 7-9 апреля. Запланировано его участие в 68-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. -0-

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Теги
Беларусь, бизнес, инвестиции, Франция, Швейцария
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