Макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу инвесторов - Румас

22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу инвесторов. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Сергей Румас во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран-участниц "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта, ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов", - отметил Сергей Румас.

Беларусь - страна с открытой экономикой, две трети производимой продукции идет на экспорт. "Инвестор, который приходит на наш рынок, должен понимать это и учитывать, что внутренняя емкость рынка не очень большая. Однако мы являемся страной - участницей Евразийского экономического союза, через Беларусь инвестор получает доступ к 170-миллионному рынку ЕАЭС", - обратил внимание премьер-министр.

Что касается стандартов для бизнеса при создании производства в республике, то сейчас проводится работа с консультантами, в числе которых Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация, для перехода на европейские нормы.

Сергей Румас также прокомментировал озабоченность со стороны инвесторов относительно того, что в Беларуси большая доля государственного сектора и недостаточно быстрыми темпами идут приватизационные процессы. Глава правительства обратил внимание, что доля госсектора - 45%, но еще 10 лет назад она была 55%. Сегодня государство разделяет функции собственника и регулятора на рынке, а на госпредприятиях внедряется система корпоративного управления - они будут конкурировать и уже конкурируют на равных с частными.

"Для инвесторов созданы хорошие условия, и мы приглашаем всех убедиться в этом, рассмотреть истории успеха, когда иностранные инвесторы открывали предприятия и они становились успешными. Приглашаем всех увидеть это своими глазами в Беларуси", - резюмировал Сергей Румас.-0-