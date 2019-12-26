Макулатуру предлагается внести в перечень биржевых товаров

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Макулатуру предлагается внести в перечень товаров, сделки по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в концерне "Беллесбумпром", это позволит усовершенствовать систему ценообразования на данное сырье, а также упорядочить оборот рынка макулатуры. Разработанный механизм предлагает формирование биржевой цены на торгах в БУТБ при реализации макулатурного сырья как на внутреннем рынке для отечественных потребителей, так и при его экспорте.

Сегодня потребности перерабатывающих предприятий Беларуси на 85% покрываются государственным заказом на макулатуру. Госзаказ доводится постановлением Совета Министров, которое ежегодно обновляется. При этом цены на макулатуру не регулируются государством и носят свободный характер, то есть устанавливаются на основании договоренностей между поставщиками и переработчиками. "Ввиду участившихся колебаний цен на макулатурное сырье в концерн начали поступать предложения со стороны государственных заготовительных организаций об установлении фиксированных цен. Это предложение не было поддержано. Потому концерн предлагает регулировать цену на макулатуру рыночным механизмом, на основании биржевых торгов. Предлагается, не отказываясь от установленной системы доведения заданий по госзаказу, параллельно, начиная с 2020 года, использовать механизм биржевых торгов", - отметили в "Беллесбумпроме".

На начальном этапе предполагается обеспечивать потребности перерабатывающих предприятий страны в макулатурном сырье в рамках госзаказа на 75%, установив его на 2020 год в объеме около 250 тыс. т, а на остальные объемы использовать механизм биржевых торгов. Этот механизм позволит устанавливать реальные рыночные цены на макулатуру в данном периоде времени. Минимальная сумма биржевой сделки будет составлять от 1 тыс. евро и более. Это обусловлено примерным минимальным размером промышленной партии (при существующих ценах на макулатурное сырье) в объеме 10-11 т макулатуры. "Если у юрлиц и ИП в процессе хозяйственной деятельности образуются отходы бумаги и картона (а эти объемы крайне редко превышают 10 т в месяц), данное разграничение позволит им передавать эти отходы предприятиям, специализирующимся на заготовительной деятельности, или переработчикам без участия в биржевых торгах. При этом партии промышленного объема свыше 10 т (стоимостью 1 тыс. евро и более) необходимо будет реализовывать только посредством биржевых торгов", - пояснили в концерне.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 декабря по 6 января.-0-