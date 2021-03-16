Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется увеличивать потребление электроэнергии в связи с вводом БелАЭС. В этом вопросе важен рациональный подход, заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с вводом Белорусской АЭС мы планируем максимально увеличивать потребление электрической энергии, в том числе в системе ЖКХ, вводя в эксплуатацию как электрокотлы прямого нагрева, так и энергоисточники малых и средних потребителей с использованием электрических компрессионных тепловых насосов. Это для нас новое направление, перед нами стоят интересные задачи", - сказал Михаил Малашенко.

Директор департамента отметил, что одно из направлений госпрограммы "Энергосбережение" до 2025 года - рациональное использование электроэнергии.

"То есть нужно не просто увеличивать ее применение, расходовать, считая, что ее очень много, - здесь важен рациональный подход. Надо использовать современные энергоэффективные технологии, замещать импортируемые углеводороды, снижать энергоемкость конечной продукции и ее себестоимость", - подчеркнул он.

Одно из важных направлений - внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде. "Порядка 30% всей тепловой энергии в Беларуси потребляет именно этот сектор. Мы должны направить свои усилия на снижение ее потребления. У нас есть огромный резерв для снижения использования природного газа. Существует программа по применению электроэнергии в многоквартирном жилищном фонде на цели отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Такие планы есть для новых районов застройки", - проинформировал Михаил Малашенко.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-