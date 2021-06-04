Малкина: расширение ЕАЭС - реальная перспектива

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Расширение Евразийского экономического союза является реальной перспективой. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что на полях проходящего в северной российской столице Петербургского международного экономического форума вопрос о возможности расширения ЕАЭС задавался в адрес делегации ЕЭК неоднократно. "Наверное, это связано с тем, что все больше стран проявляют интерес к тем перспективам и к тем возможностям, которые может дать участие в евразийской интеграции", - полагает она.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК напомнила, что в 2020 году наблюдателями в ЕАЭС стали Узбекистан и Куба, а Молдова сделала это раньше. "Безусловно, тот интерес, который проявляют правительства этих государств к тем инструментам, которые позволяют совместно преодолевать какие-то экономические кризисы, говорит о том, что расширение союза - это не просто какой-то миф, а это действительно реальная перспектива", - заявила Ия Малкина.

Она уточнила, что для вступления в ЕАЭС в первую очередь необходимо волеизъявление того государства, которое хочет присоединиться к союзу. "Поэтому мы, безусловно, ждем сигналов от тех стран, которые заинтересованы в совместных интеграционных экономических проектах. Все решения о присоединении принимаются в союзе с учетом широкого публичного обсуждения", - добавила Ия Малкина.

В настоящее время в ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения.-0-

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