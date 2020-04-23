Малый и средний бизнес Витебской области вырос количественно на 3,2%

23 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области на 1 апреля 2020 года зарегистрировано почти 31,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Основной вклад в положительную динамику этого сегмента экономики внесли индивидуальные предприниматели, количество которых увеличилось более чем на 5% и превысило 23 тыс. Наиболее высокими темпами число ИП росло в 14 сельских районах, в том числе в Бешенковичском (12,5%), Дубровенском (12,2%), Лиозненском (11,9%), Толочинском (10,3%), Браславском (10%), Сенненском (9,5%), Верхнедвинском (9,4%). В Новополоцке, Витебске и Оршанском районе темп роста ИП сложился ниже среднеобластного (соответственно на 4,7%). Отрицательная динамика отмечается только в Ушачском районе, где число ИП сократилось на 5,7% и на 1 апреля составило 182 субъекта.

Количество малых и средних организаций превышает 8,5 тыс. и сократилось на 122 компании, или на 1,4%, по сравнению с 1 апреля 2019 года.

За январь-март текущего года от этой категории плательщиков в бюджет поступило свыше Br101 млн, что примерно на 3% больше, чем по итогам I квартала годом ранее. Почти 89% от общего объема поступлений приходится на платежи юрлиц этого сегмента экономики. Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах бюджета составил почти 23%.-0-