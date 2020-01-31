Мамин предложил до конца 2021 года полностью перейти на электронные госзакупки в странах ЕАЭС

31 января, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета предложил нововведения в ЕАЭС.

Одно из предложений - до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС. "Для полноформатного функционирования рынка госзаупок необходимо обеспечить 100-процентный переход на электронный формат", - заявил Аскар Мамин.

Премьер также предложил партнерам по ЕАЭС решить вопросы с реестром согласованных препятствий, который содержат 68 пунктов. "Реестр начинали с 60. Вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, с каждым годом мы его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры. Ранее казахстанской стороной были инициированы поправки в порядок устранения барьеров, позволяющие регламентировать процесс рассмотрения обращения до трех месяцев. Вместе с тем до настоящего времени продвижения в данном вопросе нет. Предлагаю поручить комиссии ускорить согласование данных поправок", - сказал он.

Аскар Мамин также затронул вопросы использования нелицензионной продукции: "На сегодняшний день во всем пространстве ЕАЭС остро стоит вопрос нелицензионной продукции. По оценкам Ассоциации производителей программного обеспечения показатель составляет 75%. Рынок нелегальных программ в Казахстане оценивается порядка $90 млн, это с учетом ущерба нашей экономики". В этой связи он предложил комиссии выработать совместную тактику по борьбе с пиратством.

"Только совместная продуктивная работа позволит нам противостоять внешним негативным вызовам. Казахстан настроен на активную работу, поиски новых источников роста и укрепления взаимоотношений, совместного решения общих для нас задач", - подчеркнул глава правительства.-0-