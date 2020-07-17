Мамин: участники Евразийского межправсовета смогли найти развязки по проблемным вопросам

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске смогли найти развязки по ряду проблемных вопросов работы ЕАЭС. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, удалось ли во время заседания найти развязки по проблемным вопросам работы ЕАЭС, премьер-министр Казахстана сказал: "Считаю, что да. Мы сегодня обсуждали обширную повестку, было очень много дискуссий по поиску компромиссных решений. Мы хорошо продвинулись, было найдено несколько важных решений".

В числе таких решений, например, принятие мер по устранению барьеров. "Один из вопросов, который обсуждался, - доступ на рынок Российской Федерации. Решения, которые сегодня в рамках обсуждения были найдены, как раз таки способствуют продвижению наших товаров на рынки стран ЕАЭС, и в частности в Россию", - отметил Аскар Мамин.-0-