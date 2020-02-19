МАПИД вводит в эксплуатацию новую линию по производству железобетонных изделий

19 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. ОАО "МАПИД" вводит в эксплуатацию новую технологическую линию по производству железобетонных изделий, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Запуск современной стендовой технологической линии состоится сегодня. Это оборудование позволит выпускать практически всю номенклатуру стеновых панелей и плит перекрытий для строительства жилых домов.

В первую очередь в обновленном цехе планируют изготавливать одно-, двух- и трехслойные наружные стеновые панели толщиной до 0,5 м. Выпуск последних даст возможность МАПИДу возводить в Беларуси здания класса А по энергетической эффективности, а также удовлетворить потребность заказчиков в подобных изделиях за рубежом. "Благодаря применению этих стеновых панелей дома будут теплее, энергопотребление меньше, а следовательно ниже и плата за отопление. Класс А - это один из самых высоких показателей энергоэффективности, он определяется в зависимости от удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания и составляет для зданий класса А менее 25 кВт.ч на 1 кв.м в год", - пояснили на предприятии.

Стендовый метод производства таких изделий позволит выпускать широкий спектр изделий, он прост в эксплуатации, а при необходимости выпуска нового вида продукции на переоснащение линии не потребуются большие затраты. "Современное оборудование и материалы нивелируют такие недостатки стендовой технологии, как сложности в комплексной механизации и автоматизации процессов, в использовании интенсивных методов уплотнения бетонной смеси и в эффективности тепловой обработки", - добавили в ОАО.

Модернизированная технологическая линия по производству железобетонных изделий включает в себя 10 стендов размером 8х4,2 м, формовочное оборудование и адресную подачу бетона от прошедшего реконструкцию бетоносмесительного узла. При выпуске наружных стеновых панелей планируется применять текстурные матрицы и фасады с керамической плиткой для придания архитектурной выразительности возводимым зданиям.

"Наше предприятие модернизирует свое производство, чтобы уйти от выпуска однотипной продукции и для расширения рынков сбыта готовых изделий. Наращивание объемов экспорта входит в число приоритетных проектов развития МАПИДа. Достичь этой цели можно в первую очередь за счет обеспечения потребности зарубежных заказчиков и адаптации мощности действующих предприятий путем усовершенствования или освоения новой технологии изготовления изделий крупнопанельного домостроения", - подчеркнули в акционерном обществе.-0-