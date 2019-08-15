Маркировка обуви будет введена в ЕАЭС

15 августа, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе будет введена маркировка обуви средствами идентификации. Решение об этом принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствии с Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Введение маркировки не создаст дополнительных препятствий для свободного движения товаров в союзе, - подчеркнули в ЕЭК. - Наоборот, при этом должны максимально учитываться интересы бизнеса, связанные с возможным введением дополнительных требований к деятельности хозяйствующих субъектов на национальном уровне".

Ключевым аспектом принятого решения является возможность введения маркировки в союзе по единым техническим правилам и стандартам, утверждаемым решением Совета ЕЭК, с возможностью для государств-членов подключаться к системе маркировки ЕАЭС по мере технологической, организационной и нормативно-правовой готовности.

"Совет ЕЭК утвердил перечень обуви, подлежащей маркировке средствами идентификации; средства идентификации, их характеристики, порядок их генерации, а также состав и структуру информации, которая должна содержаться в средствах идентификации на основе сведений (при их наличии), содержащихся в едином реестре средств идентификации, - проинформировали в ЕЭК. - Утверждены, кроме того, порядок маркировки товаров, требования к формату, составу и структуре сведений о маркированных товарах, передаваемых между уполномоченными органами государств-членов, с одной стороны, и между компетентными органами стран союза и Евразийской экономической комиссией, с другой, а также сроки передачи таких сведений. Утвержден минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в информационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется потребителям и другим заинтересованным лицам, в том числе посредством информационных сервисов в составе национальных компонентов и интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров".

Страны ЕАЭС для обеспечения беспрепятственного оборота маркированной обуви средствами идентификации должны будут до 1 марта 2020 года определить национальных операторов.

"До даты введения маркировки на своей территории национальные операторы государств - членов ЕАЭС, которые не ввели маркировку, обеспечивают предоставление кодов маркировки участникам оборота товаров, полученных от национального оператора (администратора) государства-члена, которое ввело маркировку на своей территории, - пояснили в ЕЭК. - Национальные операторы обеспечивают обмен информацией о маркированной обуви, реализованной в рамках трансграничной взаимной торговли. Взаимодействие между национальными операторами осуществляется посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза".-0-