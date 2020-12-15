МАРТ актуализирует список социально значимых товаров

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли актуализирует список социально значимых товаров, сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун после встречи в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в список входит чуть более 30 позиций, по которым мы можем вводить временное регулирование до 90 дней. Уже практически завершена работа по оптимизации этого перечня. Какие-то позиции будут добавлены, какие-то - исключены. Но это не значит, что мы будет регулировать все социально значимые товары. Будем подходить к этому выборочно и взвешенно", - сказал Андрей Картун.

Например, из списка социально значимых товаров предлагают исключить спички. Это объясняется тем, что этот товар не занимает значимого удельного веса в потребительской корзине и даже при изменении цены спички не окажут решающего влияния на инфляцию. Какие новые позиции могут войти в перечень, замминистра не конкретизировал.

По оценке МАРТ, логично регулировать цены на те укрупненные позиции, которые оказывают наибольшее влияние на цены на другие продукты. Например, если действует госрегулирование цен на мясо и мясопродукты, то косвенно это оказывает влияние и на другие продукты. "Поэтому нет необходимости регулировать все позиции, нужно подходить точечно. Сыровяленая колбаса, премиум-сегмент не относится к социально значимым товарам, такие позиции мы будем исключать. Точно так же молочная группа: нет необходимости регулировать глазированные сырки, нужно регулировать только молоко, если в этом есть необходимость", - пояснил Андрей Картун.-0-