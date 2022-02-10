МАРТ: белорусские производители должны больше внимания уделять продвижению своей продукции

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители должны больше внимания уделять продвижению своей продукции. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Ошибки в маркетинге очень дорого стоят. Нам надо тоже этому учиться и все больше и больше "махроветь" в этом направлении, в том числе на внутреннем рынке завоевывать полку. Мы поможем, вы только сами не спите", - призвал производителей Алексей Богданов.

Он отметил, что, работая в должности заместителя министра сельского хозяйства, уделял большое внимание участию белорусских производителей продовольствия в специализированных международных выставках. Однако не все могли грамотно представить свою продукцию, чтобы заинтересовать потребителя.

"Мы ввели очень интересную тему, чтобы научить наших производителей правильно продвигать свой товар: международные экспортные форумы - мясные, молочные. Где приглашаются лучшие спикеры со всего мира, в том числе по маркетингу, международному продвижению и брендингу", - добавил министр.-0-