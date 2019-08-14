МАРТ: бизнес должен быть социально ответственным при установлении цен

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вместе с облисполкомами и Федерацией профсоюзов проведет мониторинг изменения торговых надбавок и цен на социально значимые товары - по итогам будет принято решение о возможном введении ценового регулирования на такие товары. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сегодня на встрече в МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Анализ МАРТ показывает: цены на продовольственные товары, и особенно социально значимые, растут. Если в октябре прошлого года прирост цен на социально значимые товары составил 5,9% в годовом выражении, то в январе 2019-го - уже 9,8%, феврале - 11%, июне - 9,7%. Прирост цен только по социально значимым товарам обусловил около 0,7 процентного пункта инфляции, или 24% общего прироста потребительских цен за первое полугодие. Например, фрукты подорожали на 14,4%, молоко и молочные продукты - на 4,6%, картофель - на 5,1%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 3,3%.

По информации МАРТ, темп роста на социально значимые товары выше, чем на все остальное, и если темпы роста цен производителей и переработчиков не вызывают нареканий, то к розничной торговле есть вопросы. Так, в некоторых случаях надбавка на отдельные группы социально значимых товаров могла составлять свыше 60%.

"Мы проанализировали работу торговли. Рентабельность там действительно невысокая - в среднем 1% и выше, но рентабельность продаж продовольственных товаров увеличилась с 1,4% до 3,5% за январь-май 2019 года. Если говорить просто - торговля увеличила свои аппетиты", - констатировал Владимир Колтович.

Министр напомнил - есть рекомендуемые предельные максимальные торговые надбавки, они обеспечивают рентабельную работу торговли. "Это рекомендации, но будем настоятельно просить торговлю их придерживаться",- подчеркнул он.

В ближайшее время в регионах пройдут коллегии с участием главных управлений МАРТ по регионам, где торговлю еще раз проинформируют о рекомендациях по уровню надбавок на социально значимые товары. В регионах также проведут мониторинги изменения цен и надбавок на такие товары, соответствующие запросы уже начали направлять в торговые сети и производителям. Содействие в сборе информации окажет и Федерация профсоюзов.

Таким образом в МАРТ к середине сентября хотят аккумулировать информацию о соблюдении рекомендованных надбавок и, соответственно, динамике цен. По итогам мониторинга могут быть скорректированы рекомендации по уровню торговых надбавок. "Если ситуация не изменится, то будем рассматривать введение ценового регулирования. Причем по всей цепочке: производитель - переработчик - торговля", - сказал Владимир Колтович.

Вместе с тем в МАРТ признают, что ценовое регулирование - это очень серьезный шаг, после которого могут возникнуть другие проблемные моменты, в частности, с ассортиментом товаров. Например, при регулировании надбавок на молоко с 1% жирности были случаи, когда магазины отказывались от поставок этой позиции, вместо этого ставили на полки товар с более высокой регулируемой торговой надбавкой. "Когда убрали регулирование, все стало на свои места. Поэтому или регулируем все, или не регулируем ничего. Если не регулируем ничего, значит, должен быть цивилизованный рынок и бизнес не должен забывать о социальной ответственности перед обществом, прежде всего это касается цен на социально значимые товары", - подчеркнул министр.-0-