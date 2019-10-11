МАРТ: годовая инфляция снизилась благодаря замедлению роста цен на мясо

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замедление инфляции на потребительском рынке в годовом выражении происходит в большей степени за счет снижения интенсивности роста цен на продовольственные товары. Такие данные приводятся на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

В снижение годовых темпов роста цен наибольший вклад внесло замедление роста цен на мясо и мясопродукты с 8% в августе до 6,1% в сентябре. Снижение интенсивности роста цен в годовом выражении отмечается на большинство социально значимых товаров: на рыбу и рыбопродукты, хлеб и хлебопродукты, муку пшеничную, макаронные изделия, крупу и бобовые.

Вместе с тем в сентябре ускорился годовой прирост цен на плодоовощную продукцию (с 6,1% в августе до 9% в сентябре).

Кроме сезонного роста цен на обувь на 6% (в годовом выражении - 1,1%) и одежду на 0,9% (в годовом выражении - 0,3%) произошло увеличение стоимости огурцов на 31,3%, помидоров - на 35,4%. Одновременно снизились потребительские цены на рыбу (на 1,4%) и общественное питание (на 1,5%). Кроме того, подешевели картофель (на 19,2%), капуста (на 28,5%), лук (на 29,1%).

Продолжилось снижение прироста регулируемых цен и тарифов в годовом выражении, который в сентябре замедлился до 7,8% (8,7% в июле и 8,4% в августе).

Замедление роста регулируемых цен произошло прежде всего за счет более умеренного повышения стоимости автомобильного топлива (в сентябре 2019 года повышение на 1,2%, в сентябре 2018-го - на 3,2%) и высшего образования (10,2% против 14,2% соответственно).

В сентябре также отмечается увеличение цен на водку (на 0,2%), табачные изделия и медикаменты (на 0,1%), тарифов на ЖКУ (на 0,4%). При этом фиксируется снижение тарифов на услуги дошкольных учреждений на 8,7%.

Как сообщалось ранее, в сентябре продолжилось замедление роста потребительских цен в годовом выражении - по итогам месяца годовая инфляция составила 5,3% (5,7% в августе, 6% в июле).-0-