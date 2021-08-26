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Экономика
26 августа 2021, 14:06

МАРТ: годовая потребность в овощах для продажи населению составляет порядка 300 тыс. т

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовая потребность в овощах для продажи населению составляет порядка 300 тыс. т. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Обеспечение продовольственной безопасности населения: заготовка и переработка ягод, грибов и плодоовощной продукции" начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим расчетным данным, годовая потребность в овощах для продажи населению через все каналы реализации составляет порядка 300 тыс. т, это менее 50% от объема производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах. Фактически мы потребляем на внутреннем рынке значительно меньше, чем производим. Там есть определенные точечные нюансы в зависимости от товарной позиции - нужно смотреть индивидуально по свекле, картофелю, другим товарным позициям. Но в целом общая картина складывается именно таким образом", - сказал Михаил Жигало.

По его словам, за полугодие на фоне роста общих продаж свежих овощей и грибов (на 1,9%) также выросла доля реализации отечественной плодоовощной продукции на два процентных пункта, что благоприятно воздействует на показатели продовольственной безопасности. "Мы постепенно и планомерно прирастаем и реализуем нашему населению только отечественную плодоовощную продукцию. В частности, продажа картофеля увеличилась на 16,4%, капусты белокочанной - на 5,7%, томатов - на 5,5%. В торговых объектах реализуется продукция широкого круга белорусских производителей, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств", - рассказал начальник управления.

Что касается ценовых факторов, специалист отметил, что эта тема достаточно дискуссионная, так как рынок плодоовощной продукции довольно сложный. "На нем наблюдается крайне большая волатильность, которая зависит от многих факторов, как внутренних (объемов производства, урожайности продукции), так и от внешних (роста мировых продовольственных цен, импортируемой инфляции и т.д). В этой связи министерством на протяжении последних двух лет принимались определенные меры. В частности, на сегодняшний день плодоовощная продукция подлежит ценовому регулированию - как постановлением МАРТ, так и постановлением Совета Министров. Также в рамках снижения этой волатильности на протяжении длительного периода функционирует механизм формирования и создания стабилизационных фондов", - пояснил Михаил Жигало.-0-
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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