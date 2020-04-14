МАРТ и Минздрав разъяснили формирование цен на медицинские товары

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения разъяснили формирование цен на медицинские товары. Пояснения даны в связи с поступающими вопросами по применению постановления Совмина от 30 марта 2020 года №184 "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке", сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Цены на лекарства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику формируются юрлицами и ИП, которые ввозят их в Беларусь, в соответствии с нормами указа Президента от 11 августа 2005 года №366 "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику".

Указы Президента имеют большую юридическую силу по отношению к нормативным правовым актам Совета Министров.

"В этой связи цены на медицинский товар в соответствии с положениями указа №366 формируются без учета требований постановления Совета Министров №184, в том числе без согласования с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине", - пояснили в МАРТ.-0-