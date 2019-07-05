МАРТ: информация о цене товара в интернет-магазине не должна вводить потребителя в заблуждение

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о товаре в интернет-магазине, в частности его цена, не должна вводить покупателя в заблуждение. На это Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание владельцев интернет-магазинов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

В ведомстве подчеркивают: информация о стоимости товара должна быть доведена до потребителя до того, как будет заключен договор розничной купли-продажи, т.е. на сайте. Моментом заключения договора при совершении покупки в интернет-магазине считается момент выдачи покупателю кассового или товарного чека или другого документа, подтверждающего факт покупки.

При реализации товаров потребителям по розничным ценам сумма налога на добавленную стоимость включается в цену товара. При этом выделять ее (в том числе на ярлыках товаров и ценниках, а также в чеках и других выдаваемых покупателю документах) не требуется.

При осуществлении розничной торговли по образцам продавец на сайте интернет-магазина до момента заключения договора розничной купли-продажи должен предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о цене товара. После того как заказ сделан, и продавец подтвердил его, цена товара не должна меняться.

В случаях, когда интернет-магазин реализует товары не только физлицам, но и субъектам хозяйствования, чтобы никого не вводить в заблуждение относительно стоимости товара, МАРТ рекомендует четко разграничивать информацию для потребителей и юридических лиц. В ведомстве указывают на недопустимость создания ситуаций, при которых после осуществления заказа цена товара изменяется.

"За нарушение законодательства о защите прав потребителей и правил торговли ст.12.17 КоАП Беларуси предусмотрена административная ответственность", - напоминают в МАРТ.-0-