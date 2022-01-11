МАРТ изменил цену на газ для заправки малолитражных баллонов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало цену на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах. Это предусмотрено постановлением ведомства от 3 января №1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг) составит 1 рубль 37 копеек (на сегодняшний день - 1 рубль 26 копеек).

"Изменение цены на газ для заправки в малолитражные баллоны проводится ежегодно в плановом порядке и обусловлено компенсацией газоснабжающим организациям роста стоимости приобретаемого газа", - пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

При этом в ведомстве обратили внимание, что постановление не затрагивает регулируемые цены на газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), пользующихся наибольшим спросом у населения.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.-0-