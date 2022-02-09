МАРТ: кассовое оборудование с 18 мая обязательно при торговле продтоварами на ярмарках

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кассовое оборудование с 18 мая обязательно при розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах. Это связано с вступлением в силу изменений, внесенных постановлением Совета Министров и Национального банка от 15 ноября 2021 года №647/11, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Для обеспечения требований законодательства по использованию кассового оборудования субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести программные кассы либо кассовые суммирующие аппараты. Также нужно заключить с РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля", - рассказали в пресс-службе.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Беларуси, размещена на официальном сайте центра (info-center.by). Данные о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории страны, содержатся в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси.

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования, намеревающимся использовать программную кассу, необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы. Тем, кто собирается использовать кассовый аппарат - с центром технического обслуживания и ремонта.

Также индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, у которых возникнет обязанность использования кассового оборудования, необходимо открыть такой счет в соответствии с требованиями указа от 22 февраля 2000 года №82 "О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь".-0-