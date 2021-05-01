1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило классификацию объектов общественного питания по типам. Соответствующее постановление МАРТ №26 от 12 апреля 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определены следующие типы объектов общепита: бар (в том числе мини-бар, купе-бар, лобби-бар), кафе (кафе быстрого обслуживания, мини-кафе, летнее, сезонное кафе), ресторан (вагон-ресторан, ресторан быстрого обслуживания, ресторан-пивоварня), столовая (в том числе столовая-раздаточная), закусочная (пончиковая, чебуречная, пельменная и др.), заготовочный объект (цех), пиццерия, бургерная, буфет, кафетерий, кондитерская, кофейня, магазин кулинарии, фудтрак.

Также МАРТ классифицировал объекты общественного питания в зависимости от конструкции, специализации, метода обслуживания, места расположения, доступности для покупателей.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-