29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ координирует работу по допуску белорусских производителей к госзакупкам в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Принятое в конце апреля текущего года правительством России постановление №616 фактически установило запрет доступа иностранной промышленной продукции к участию в госзакупках в РФ. Исключение сделано только для продукции, произведенной в Евразийском экономическом союзе, при условии ее включения в соответствующий реестр, который будет вести Минпромторг России. При этом она должна соответствовать критериям, которые законодательством РФ предъявляются к российской промпродукции (локализация производства, использование отечественных комплектующих и др.).

Таким образом, в настоящее время нормы постановления №616 не позволяют отдельным отечественным производителям предлагать свою продукцию в государственных (муниципальных) закупках РФ.

Этот вопрос обсудили в ходе Евразийского межправительственного совета в Минске. На уровне глав правительств были достигнуты договоренности об используемых в текущем году подходах к формированию реестра промпродукции, произведенной в ЕАЭС. К примеру, к белорусской продукции при включении в реестр будут предъявляться такие же требования, как к аналогичной российской.

При этом до конца года ЕЭК совместно со странами должна разработать единые правила определения страны происхождения промышленной продукции, а также порядок формирования и ведения евразийского реестра.

МАРТ выступает координатором указанной работы со стороны Беларуси, а также оказывает консультативную помощь белорусским производителям по вопросу включения в этот реестр.

В целях оперативного снятия возникшего барьера МАРТ в тесном сотрудничестве с Минпромторгом РФ ведет работу по включению белорусских производителей в реестр, формируемый Министерством промышленности и торговли России.

Сегодня более 45 организаций - производителей Минпрома, Госкомвоенпрома, концернов "Беллегпром", "Беллесбумпром", "Белнефтехим" и др. приняли участие в семинаре, организованном МАРТ при участии представителей Минпромторга и Торгово-промышленной палаты России. На нем были рассмотрены подходы российской стороны по включению производителей в евразийский реестр.

Во время семинара представители МАРТ осветили вопросы подготовки и подачи документов в Минпромторг РФ для включения в евразийский реестр, а также о размещении на сайте министерства памятки.

В свою очередь спикер из Торгово-промышленной палаты проинформировал об особенностях подтверждения производства промышленной продукции, действующих на территории России, а также о перечне документов, необходимых для выдачи акта экспертизы.

Перечень необходимых документов для участия в государственных закупках в России размещен на сайте МАРТ в разделе "Регулирование и контроль закупок" в подразделе "Методические рекомендации".-0-