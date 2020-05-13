МАРТ об инфляции: внешние факторы удалось нивелировать за счет мер по ограничению роста цен

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ускорение годового прироста потребительских цен до 5,4% в апреле (4,9% в марте, 4,3% в феврале) происходило на фоне неблагоприятного влияния внешних факторов, которое удалось существенно нивелировать за счет принимаемых мер по ограничению роста цен. Такие данные приводит в своем обзоре о ценовой ситуации Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА

В апреле в годовом выражении ускорился рост цен на плодовоовощную продукцию, прежде всего на фрукты (цитрусовые и яблоки), а также на чеснок.

При этом продолжилось замедление роста цен на автомобильное топливо, снижается рост цен на одежду и тарифов на пассажирский транспорт. Также в годовом выражении отмечается снижение цен на отдельные фрукты и овощи (бананы, огурцы, помидоры).

Прирост потребительских цен в апреле к марту объясняется в большей степени повышением цен на плодоовощную продукцию из-за поступления нового урожая овощей (капуста, лук), а также на товары повышенного спроса (цитрусовые, чеснок). При этом в министерстве отмечают, что это повышение было несколько скомпенсировано снижением тарифов на большинство услуг (бытовых, пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительных, физической культуры), а также цен на отдельные непродовольственные товары (ткани, одежда, топливо).

По итогам апреля рост регулируемых цен в годовом выражении замедлился до 7,3% (7,5% месяцем ранее), прежде всего за счет снижения интенсивности роста цен на топливо.

Как сообщалось, инфляция в апреле составила 0,6%.-0-