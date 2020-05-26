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26 мая 2020, 13:35

МАРТ обещает использовать право на приостановление работы торговых объектов в исключительных случаях

Владимир Колтович
Владимир Колтович

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Право Министерства антимонопольного регулирования и торговли на приостановление работы торговых объектов будет использоваться лишь в исключительных случаях. Об этом заявил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада главе государства о ситуации на потребительском рынке страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с указом №143 "О поддержке экономики" МАРТ уполномочен проверять соблюдение антимонопольного законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании, торговле, общественном питании, защите прав потребителей, рекламе. А в случае выявления нарушений министерству предоставлено право закрывать объекты торговли и общественного питания на срок до 90 дней.

"Это право будет использовано в исключительных случаях, - подчеркнул министр. - Мы очень предметно, точечно работаем с бизнесменами. У нас есть институт предупреждения и предостережения. Пусть он работает в рамках антимонопольных дел, но мы эту практику используем и при ценовом регулировании. То есть работаем с бизнесом. Он у нас очень социально ответственный, чутко реагирует на меняющуюся ситуацию и на просьбы власти".

По словам Владимира Колтовича, в настоящее время на рынке нет ажиотажа или дефицита каких-либо товаров, хотя еще в марте, например, отсутствовали в достаточном количестве некоторые продукты критического импорта (лимоны, некоторые крупы, имбирь, чеснок). "Это был короткий период. Но мы увидели, кто есть кто. При проверках увидели, что некоторые торговые сети, импортеры формировали завышенные ожидания от реализации товаров и надбавки были двузначные, - отметил министр. - Вместе с КГК мы быстро, оперативно отреагировали и договорились без применения административных санкций урегулировать ситуацию по торговым надбавкам".

В то же время есть несколько примеров, когда за нарушение ценовой политики субъектам торговли грозит серьезное наказание. Как рассказал Владимир Колтович, министерство рассматривает и готовит для направления в судебные инстанции несколько дел о превышении поставщиками торговых надбавок на маски и дезинфицирующие средства. Размер надбавок доходил до 180%. За такие нарушения поставщикам грозит большой штраф.

МАРТ продолжает контролировать выполнение доктрины национальной продовольственной безопасности в части насыщения рынка отечественной продукцией. Завозить иностранные товары и отдавать им предпочтения перед отечественными, по мнению министра, непозволительно. Поэтому МАРТ следит за обеспечением равного доступа на рынок для всех товаров и их производителей. Например, министр упомянул работу магазинов секонд-хенда, которая вызывает некоторые нарекания. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект нормативного акта, который, в частности, запрещает таким магазинам торговать новой продукцией.-0-

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Колтович Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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