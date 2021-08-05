МАРТ объявил конкурс по выбору импортеров алкоголя на 2022 год

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, объявила открытый конкурс на определение импортеров алкоголя с правом его ввоза в Беларусь в 2022 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Речь идет об импорте шампанского и игристых вин, виноградных натуральных вин, включая крепленые, вермута, коньяков, приготовленных из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет, виски, рома, джина, водки, ликера и другой продукции.

Для участия нужно представить межведомственной комиссии в МАРТ конкурсные предложения. Документы принимаются до 6 сентября 2021 года включительно.

Конкурсное предложение должно включать перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса намерен ввозить в Беларусь, планируемые объемы ее ввоза, сведения об участнике конкурса.

Сам открытый конкурс состоится 22 сентября.

В соответствии с положением о проведении конкурсов на определение юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, победители обязаны возместить затраты на организацию и проведение конкурса.-0-