МАРТ определил, какие данные от субъекта естественной монополии должны быть доступны потребителям

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило инструкцию "Об обеспечении доступности информации о деятельности субъектов естественных монополий". Это предусмотрено постановлением МАРТ от 20 апреля 2020 года №32, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Согласно новой редакции закона "О естественных монополиях", вступающей в силу с 23 мая, субъекты естественной монополии обязаны обеспечивать доступность информации об их деятельности и услугах. Инструкцией МАРТ определено, что к таким данным относятся цены (тарифы) и их изменение, порядок получения информации о наличии технической возможности оказания услуг, условия их оказания и условия договоров, направления инвестиций в основной капитал на развитие услуг и структура расходов (затрат) по итогам календарного года. Также должна быть доступна информация об изменениях в деятельности субъекта естественной монополии, отсутствие или предоставление в искаженном виде которой может повлиять на экономические решения потребителей услуг.

Такие данные размещаются на сайте субъекта естественной монополии, при отсутствии у него собственного сайта - на отдельной странице официального сайта вышестоящего государственного органа (организации).

"Перечень и объем информации, предоставляемой субъектами естественных монополий о своей деятельности и услугах, определен в инструкции исходя из принципов гласности и открытости. Размещение таких данных будет обеспечивать прозрачность, публичность, контролируемость деятельности субъекта, а также защиту прав и законных интересов потребителей услуг естественных монополий", - подчеркнули в МАРТ.

Постановление вступает в силу с 23 мая 2020 года.-0-