МАРТ определил новый порядок классификации розничных торговых объектов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило новую инструкцию о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 15 сентября 2020 года №59, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Основаниями для нового варианта инструкции послужили изменения, произошедшие в последнее время в структуре видов и типов розничных торговых объектов. К примеру, с учетом международного опыта и практики функционирования дискаунтеров существенно изменено определение этого термина", - рассказали в пресс-службе.

Работа дискаунтеров имеет свою специфику: продаются товары повседневного спроса по более низким ценам, чем в других торговых объектах. Кроме того, продукцию в таких магазинах размещают на складском оборудовании (стеллажи, поддоны и др.) и, как правило, в упаковке изготовителя. С учетом этих особенностей определено несколько основных признаков дискаунтера. Например, торговая площадь может быть от 250 кв.м до 2,5 тыс. кв.м, размер торговых надбавок не более 20%. Методы продажи товаров - самообслуживание и традиционное обслуживание.

Причиной изменений в инструкции стала также практика применения, показавшая, что нужно упростить отдельные нормы. "К примеру, классификация видов торговых объектов по типу конструкции, форме собственности, ведомственной подчиненности, уровню цен, месту нахождения существенно не влияет на меры государственного регулирования в области торговли. В связи с этим классификация по данным критериям исключена из инструкции", - отметили в МАРТ.

Постановление вступает в силу через два месяца после официального опубликования.-0-