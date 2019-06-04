МАРТ определил порядок планирования и финансирования расходов по оказанию услуг бань

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 24 мая 2019 года №41 "О порядке планирования и финансирования расходов по оказанию услуг бань общего пользования и душевых", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Часть расходов по оказанию населению услуг бань общего пользования (за исключением первого и высшего разрядов) и душевых, расположенных в населенных пунктах и вне их (по перечню, определяемому облисполкомами), которые не возмещаются тарифами для населения и другими собственными доходами, подлежит возмещению за счет средств местных бюджетов. Они предусматриваются решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

Согласно документу, размер направляемых на возмещение бюджетных средств определяется исходя из норматива бюджетных субсидий на помывку одного человека, норматив рассчитывается городскими и районными исполнительными комитетами. При этом он не должен превышать 60% расходов по оказанию населению услуг бань с учетом уровня рентабельности не более 10%.

Расходы по оказанию населению услуг бань будут планироваться организациями на основе фактической калькуляции расходов, сформированной в соответствии с утвержденной постановлением инструкцией.

"Реализация норм постановления позволит избежать необоснованного роста затрат на оказание услуг бань, будет способствовать обеспечению населения Беларуси, проживающего в сельской местности, качественными услугами бань по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на возмещение части затрат предприятий, не возмещаемых установленными тарифами", - отметили в пресс-службе МАРТ.

Постановление принято во исполнение Директивы от 4 марта 2019 года №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны".-0-