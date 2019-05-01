МАРТ определил порядок проведения камеральных проверок по госзакупкам

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке проведения камеральной проверки утверждена постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12 апреля 2019 года №34, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ определяет порядок проведения проверки по месту нахождения МАРТ на основании изучения документов и информации, полученных им в соответствии с законом "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" и иными актами законодательства.

Основание для проведения камеральной проверки - принятая к рассмотрению жалоба участника либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на действия, бездействие либо решения заказчика (организатора), комиссии по государственным закупкам или ее членов. Данная проверка проводится без выдачи соответствующего предписания.

Во время камеральной проверки подлежит изучению наличие предмета государственной закупки в годовом плане госзакупок, размещенном на электронной торговой площадке; обоснованность выбора заказчиком (организатором) вида процедуры госзакупки; размещение ответов на запросы о разъяснении документов, предоставляемых для подготовки предложения; соответствие конкурсных, аукционных и иных документов требованиям законодательства о госзакупках.

Акт камеральной проверки подписывается проводившим ее лицом. Заказчик (организатор) может с помощью электронной торговой площадки направить возражения по акту в МАРТ не позднее трех рабочих дней со дня его размещения.

Результаты камеральной проверки, во время которой не выявлены нарушения законодательства о госзакупках, оформляются в виде справки, которая размещается на электронной торговой площадке не позднее пяти рабочих дней со дня приостановления процедуры госзакупки.

Если во время камеральной проверки выявлено нарушение законодательства о госзакупках, МАРТ выносит обязательное для исполнения заказчиком (организатором) предписание. Тот должен в течение пяти рабочих дней со дня его размещения устранить нарушение и с помощью электронной торговой площадки направить в МАРТ уведомление.

Предписание МАРТ может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его размещения в государственной информационно-аналитической системе управления госзакупками.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.-0-