МАРТ определил порядок создания товарных отделов для продажи табачных изделий

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило порядок создания товарных отделов для продажи табачных изделий. Это предусмотрено постановлением №28 от 12 апреля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь идет о том, что такие отделы будут создаваться в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь 1 тыс. и более кв.м. Через них будут продаваться табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для электронных систем курения, системы для потребления табака.

При этом продавец обеспечивает оснащение товарного отдела кассовыми суммирующими аппаратами и (или) программными кассами, а также платежными терминалами. Доводит до сведения покупателей в доступном месте информацию о специализации товарного отдела.

Продавец может организовать продажу здесь иных товаров (кроме указанных), связанных общностью спроса, при соблюдении установленных законодательством условий хранения и продажи.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-