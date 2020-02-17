МАРТ подготовил рекомендации по соблюдению положений доктрины продбезопасности

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации по соблюдению положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года были одобрены на заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар, растительное масло, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба). Среди главных критериев достижения цели, установленной доктриной, - снижение доли продовольственных товаров импортного производства в объеме продаж организаций торговли на внутреннем рынке до 15% к 2020 году и до 14% к 2030 году. "Вместе с тем по итогам 2019 года доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,5%. Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли: фруктов - 91,6%, растительного масла - 88%, рыбы - 81,4%, гречневой крупы - 72,6%, кондитерских изделий из сахара - 49,4%, фруктовых и овощных соков - 37,5%, макаронных изделий - 35,8%, детского питания - 32,4%", - отметили в МАРТ.

В первом полугодии 2019 года наблюдался опережающий рост розничных цен над ценами производителей по отдельным социально значимым товарам. В связи с этим в августе был проведен мониторинг ценовой ситуации. По его итогам министерство разработало рекомендации по предельным максимальным уровням торговых надбавок на эти товары. Эта мера помогла стабилизировать ситуацию. По итогам года рост цен на социально значимые товары замедлился и по некоторым сложился ниже целевого параметра, например, по мясу и мясопродуктам (на 1,3%), рыбе и рыбопродуктам (3,6%), хлебу и хлебобулочным изделиям (4,8%), сыру (3,5%), макаронным изделиям (3,4%), на овощи отмечается снижение цен на 6%. Вместе с тем в 2019 году наблюдался повышенный рост цен на молоко и молочные продукты (7,9%), животное масло (10,1%), пшеничную муку (7,8%), крупу и бобовые (11,1%), картофель (10,8%).

В связи с этим МАРТ подготовил рекомендации по соблюдению положений доктрины и поддержанию ценовой стабильности. В частности, субъектам торговли рекомендуется достичь удельного веса отечественных продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота по итогам каждого квартала 2020 года и по году в целом на уровне не ниже 85% (оптимистический сценарий) или 80% (недостаточный). По мнению МАРТ, размещать товары отечественного производства следует в визуально и физически доступных местах, обозначать их специальной вывеской или надписью "Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi" или аналогичными средствами. А при формировании розничных цен субъектам торговли необходимо руководствоваться рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых надбавок на социально значимые товары на 2020 год.

Производителям и поставщикам товаров при принятии решений о повышении отпускных цен рекомендуется ограничить предел их повышения по итогам 2020 года: он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфляции (4%). Необходимо обеспечить единый подход при формировании отпускных цен на аналогичную продукцию при поставке на внутренний рынок и в государства - члены ЕАЭС. Кроме того, МАРТ рекомендует ограничить совокупный размер любых вознаграждений (премий, бонусов и иных платежей), предоставляемых производителем или поставщиком социально значимых продовольственных товаров субъекту торговли, чтобы они не превышали 5% от цены этих товаров.-0-