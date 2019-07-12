МАРТ пояснил причины дефляции в июне

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили причины снижения потребительских цен на 0,1% в июне и годовой инфляции до 5,7% (6,2% месяцем ранее), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Замедление темпов роста потребительских цен в годовом выражении произошло за счет снижения роста цен на продовольственные товары. "В течение 2019 года отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что приводит к снижению их вклада в годовой прирост потребительских цен. Также на замедление годовых темпов роста значимое влияние оказало снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию (с 9,5% в мае до 4% в июне)", - пояснили в министерстве.

По сравнению с предыдущим месяцем в июне снизились цены на плодоовощную продукцию (прежде всего на капусту - на 55,6%, огурцы - на 45,5%, помидоры - 26,6%), куриное яйцо и автомобильное топливо.

"Вместе с тем прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в марте-июне текущего года сохраняется на одном уровне (в июне прирост составил 8,1%). К предыдущему месяцу рост регулируемых цен составил 0,2%, - отметили в МАРТ. - Так, в июне повышена стоимость услуг детских дошкольных учреждений, увеличены цена на табачные изделия, отмечается рос цен на крепкие алкогольные напитки".-0-