МАРТ пообещал продолжить жесткие меры по сдерживанию цен

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит принимать жесткие меры по сдерживанию цен. Об этом заявил руководитель ведомства Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы, безусловно, продолжим и в 2022 году ценовое регулирование, которое сегодня у нас есть: ограничен уровень рентабельности производителя и уровень торговой надбавки - больше 10% рентабельности и больше 30% торговой надбавки нельзя", - обратил внимание Алексей Богданов.

Он подчеркнул, что нарушители этих установленных норм будут караться штрафами.

"Мы также будем принимать меры жесткого ценового регулирования на те товарные группы, которые покажут стремительный рост в цене. Например, как это было с овощами", - отметил министр.

Алексей Богданов констатировал, что на внешних рынках колоссально выросли цены на продовольствие, такой же тенденции могут последовать и белорусские производители. "Эти вещи надо отслеживать и точечно принимать определенные меры", - добавил он.

"Мы постараемся вместе со всеми заинтересованными ведомствами максимально насытить внутренний рынок отечественной продукцией. Будем увеличивать ее долю. Это позволит сдержать инфляцию, поскольку мы сами ее произвели, она априори дешевле и не так разогревает рынок, - отметил глава МАРТ. - Мы будем и дальше отслеживать ценовые сговоры, чтобы этого не происходило".-0-