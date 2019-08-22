МАРТ: повышать цены на товары во время рекламной игры не допускается

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает о том, что повышать цены во время проведения рекламной игры на товары, в отношении которых она проводится, не допускается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

По законодательству, правила проведения рекламной игры, помимо прочего, должны содержать наименование продукции (работ, услуг) или их групп, на стимулирование реализации которых и направлена акция, а также условия участия граждан в ней.

"С начала рекламной игры и до даты проведения розыгрыша запрещается повышать цены и тарифы на данные товары (работы, услуги), в том числе путем отмены скидок на них", - отметили в ведомстве.

Нарушение требования влечет административную ответственность по ч.2 ст.12.15 КоАП. На индивидуального предпринимателя налагается штраф от 10 до 200 базовых величин, на юридическое лицо - от 20 до 500 базовых величин (1 БВ - Br25,5).

В этой связи МАРТ рекомендует организаторам оценивать возможность сохранения неизменности цен на товары, приобретение которых является условием участия в рекламной игре.-0-