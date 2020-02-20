МАРТ повысил тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель". Это предусмотрено постановлением МАРТ от 10 февраля 2020 года №13, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Тариф на транспортировку нефти по данному участку трубопровода установлен в размере 203,8 российского рубля за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость). Ранее этот тариф составлял 191,2 российского рубля за 1 т.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-