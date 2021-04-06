МАРТ повысил тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов повышен с Br15,69 до Br18,61 за 1 тыс. куб.м. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 31 марта 2021 года №22, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Изменение тарифа на услугу связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат по этому виду деятельности", - рассказали в пресс-службе.

Принятое решение не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юридических лиц, отметили в министерстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-