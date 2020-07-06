МАРТ повысил цену на сжиженный газ в малолитражных баллонах почти на 4%

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило цену на сжиженный газ в малолитражных баллонах до уровня Br1,15 за 1 кг с НДС, или на 3,98% к действующему уровню. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 25 июня 2020 года №46, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Ранее уровень розничной цены на сжиженный газ в малолитражных баллонах был определен постановлением МАРТ от 10 ноября 2016 года №36 и составлял Br1,11 за 1 кг (с НДС).

"Постановление не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются Советом Министров и в течение года останутся неизменными", - подчеркнули в МАРТ.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-