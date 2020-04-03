МАРТ повысил цены на природный газ для энергоснабжающих организаций

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило цены в апреле на природный газ для энергоснабжающих организаций ГПО "Белэнерго", использующих его для производства тепловой и электрической энергии. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 1 апреля 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Документ устанавливает для энергоснабжающих организаций "Белэнерго" цену на природный газ за 1 тыс. куб.м с 1 по 30 апреля в размере Br338,58, с 1 мая - Br332,08 (в долларовом эквиваленте на уровне, действующем в 2019 году). "Рост цены в апреле позволит компенсировать недополученный доход газоснабжающих организаций в связи со снижением потребления природного газа энергоснабжающими организациями в январе-марте 2020 года", - отметили в пресс-службе.

"Принятие данного решения не повлияет на уровень тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями ГПО "Белэнерго" потребителям реального сектора экономики", - подчеркнули в МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.-0-