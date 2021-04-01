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Новости
10:37
Объекты бывшего военного городка в Крупках проданы на аукционе со значительным увеличением цены
Регионы
10:35
За кражу ванны и газового баллона ворам из Солигорского района грозит до 4 лет лишения свободы
Происшествия
10:34
Власти Франции ужесточают карантинные меры из-за COVID-19
В мире
10:33
"Белавиа" возобновит рейсы в Нижний Новгород с 11 апреля
Общество
10:30
Продажа семян и средств защиты растений через БУТБ в январе-марте увеличилась в 3,5 раза
Экономика
10:27
Совет ЕЭК рассмотрит вопрос об автомобилях, временно ввезенных физлицами в ЕАЭС для личных нужд
Экономика
10:18
ФОТОФАКТ: В Петриковском районе Припять вплотную подошла к сельским подворьям
Регионы
10:14
В Кобринском районе мужчина из мести и ревности поджег автомобиль соперника
Происшествия
10:13
В Лоевском районе горел коровник
Происшествия
10:09
В Сморгонском районе бойцы МЧС спасли троих тонувших рыбаков
Происшествия
10:08
При пожаре в Бобруйском районе погиб пенсионер
Происшествия
10:07
Сезон фонтанов в Минске начнется 30 апреля
Регионы
10:04
По требованию транспортной прокуратуры работникам "Минскметростроя" выплатили зарплату
Регионы
10:01
Гражданки Эритреи и Эфиопии пытались нарушить белорусско-польскую границу
Происшествия
09:55
В Украине за сутки выявили более 17,5 тыс. случаев заражения COVID-19
В мире
09:46
В Минской области две женщины после разговоров с лжесотрудниками банков лишились почти Br80 тыс.
Происшествия
09:37
Мингорисполком и облисполкомы проведут 3 апреля прямые телефонные линии
Общество
09:36
Эксперт рассказала, почему переболевшим COVID-19 нельзя лететь в жаркие страны
В мире
09:33
Мужчина на центральной площади Молодечно выкрикивал оскорбления в адрес Президента - дело в суде
Происшествия
09:30
Финал республиканского конкурса "Школа безопасности" в университете МЧС пройдет 2 апреля
Общество
09:24
Акция ГАИ "Безопасный патруль" для детей продлится в Гомельской области до июня
Регионы
09:21
В Беларуси повышены цены на сжиженный газ в малолитражных баллонах
Экономика
09:16
Оборудование пинского "Кузлитмаша" ввели в эксплуатацию в США
Экономика
09:03
В КНДР не выявили ни одного случая COVID-19
В мире
09:00
РЕПОРТАЖ: Совсем не шутка: Брестский государственный технический университет отмечает 55-летие
Регионы
09:00
Нешуточная АКЦИЯ с целым списком бонусов для покупки квартиры в Minsk World!
Общество
08:55
Помощник министра обороны проведет 3 апреля прямую телефонную линию
Общество
08:47
В Новополоцке пройдет пилотный экологический квест "Чистые игры"
Регионы
08:45
Новый госстандарт на клининговые услуги введен в Беларуси с 1 апреля
Экономика
08:39
Премьеру сказки с оркестром "История Золушки" представят в Брестском театре драмы 24 апреля
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01 апреля 2021, 10:43
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