МАРТ повысил цены на сжиженный газ для организаций "Белтопгаза", других юрлиц и ИП

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило предельные максимальные отпускные цены на углеводородный топливный газ, реализуемый организациям в составе государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз", а также иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 3 января 2022 года №2, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для организаций, входящих в ГПО "Белтопгаз", цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) увеличены до Br532,81 за 1 т без НДС.

Предельные отпускные цены на СУГ для заправки в баллоны, продаваемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, установлены на уровне Br563,29 за 1 т без НДС.

"Эти цены ежегодно планово изменяются, чтобы сократить убыточность реализации нефтеперерабатывающими организациями произведенных углеводородных топливных газов на внутреннем рынке Беларуси. Это решение не касается цен на газ, продаваемый населению", - обратили внимание в МАРТ.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-